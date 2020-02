No kan det ringast med ekte bronseklokke

Nyhende

Både speidarar og 4H har leirar i Hjelledalen, og då kunne det vere kjekt for dei å ha ei skikkeleg klokke å ringe med. Nokon burde skaffe ei slik til utandørsbruk, tenkte Erling Gjørven. Og som tenkt, så gjort: Han kontakta Olsen Nauen Klokkestøperi, som no er det einaste klokkestøyperiet i landet. Klokkestøyperiet vert no drive av 6. generasjon, og har vore i drift samanhengande sidan 1844. Firmaet er det einaste i Norge som er leverandør av stemte kyrkjeklokker og klokkespel. Klokkene vert støypte i rein klokkebronse. Støyperiet leverer også andre typar bronseklokker, slike som den som no er på plass i Hjelledalen.