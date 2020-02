Felles Pangstart før UKM i Stryn

Nyhende

Sist fredag var det Pangstart, der UKM-deltakarane vart betre kjende og førebudde seg til sjølve UKM laurdag 8. februar.

16 sceneinnslag er påmelde til musikk og dans, og om lag 30 kunstverk til utstillinga.

– Nytt av året er at vi har fått til eit samarbeid med Stryn ungdomsskule frå valfaget sal og scene, der 14 elevar stiller opp som unge arrangørar. Eit kjempeflott tiltak! Dei hjelper til med praktiske oppgåver og rigging. Vi ønskjer at ungdommane skal få bidra meir i arrangeringa og gjennomføringa av UKM framover, og er veldig glade for samarbeidet. Magdalena Kacperska og Amund Max Brekke frå ungdomsrådet er og med oss komiteen, fortel Jannike Sunde i UKM-komiteen.

Konferansierar frå Stryn ungdomsskule er Maria Sandbakk og Silje H. Raudi.

Ingrid Flore, Idar Holen og Unni Skåre er med i fagpanelet.