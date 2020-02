God rekruttering på UKM-arenaen i Stryn

Nyhende

Det er frydefullt å vere til stades når ung kultur møtast. Oppsummeringa av UKM for Stryn denne helga er at kulturlivet har gode vekstvilkår blant born og unge i kommunen. Sceneinnslag og utstilte kunstverk gjev link til at dei unge har mange interessante og spennande uttrykksformer.