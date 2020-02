Ola Lunde satsar på «midt i»

Nyhende

– Den store norske herrefavoritten er sjølvsagt Johannes. Han har seks sigrar i år. Men no var han ikkje spesielt nøgd med langrennsforma i Pokljuka. Han er jo blitt far og alle som har blitt det veit at det ofte går utover nattesøvnen. Viss han ikkje får kvilt nok så er eg litt meir usikker på VM-forma, seier Lunde.