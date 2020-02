- Redkordresultat gir kraft til vidare næringslivssatsing

Sparebanken Sogn og Fjordane har presentert resultatet for 219, og tala viser at eit resultat før skatt på 696 millionar kroner, noko som er rekord for banken. Det er også framleis god vekst i privatmarknaden, med ein utlånsvekst på 1,4 milliardar, dvs. 6,7 prosent, i Sogn og Fjordane.