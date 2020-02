Politikarane gjer lurt i å ikkje dra i gang ein diskusjon som set sinna i kok i store delar av kommunen

Svært mange forhold tilseier at Stryn skal ha to ungdomsskular også i framtida

–Det må gjerast mykje med Stryn ungdomsskule slik den står i dag, om skulen skal bli god for elevane. Det sa kommunalsjef for skule og kultur, Hilde Lødøen under fagdagen på Hoven førre veke. Før ho lanserte ideen om å byggje heilt ny ungdomsskule, gjerne som næraste nabo til Stryn vidaregåande skule.