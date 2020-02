Skileik og moro for alle

Nyhende

Ullsheim er arena for trening og tevling i langrenn og skiskyting på alle nivå. Her har det vore fleire NM og VM for både jr. og veteran.

Skileik og meisterskapsarena

Men dette er også utgangspunkt for ei rekkje turar med ulike vanskegrader og på ulike nivå, og ikkje minst eit anlegg for mykje leik og moro.

Skileikbakkar, grillplassar og gapahukar og dessutan ei flott årestove som kan brukast av alle.

Her kan ein fyre opp i åren, varme seg ved open eld og grille pølser og anna medbragt mat.

I anlegget Ullsheim er det er nedlagt meir enn 25.000 dugnadstimar, og anlegget har vore arena for m.a. NM på ski i 1996, Junior VM i 2004 og NM i skiskyting i 2008.

I kveld er det skileik for alle på Ullsheim, vert det opplyst på Markane IL si facebookside.