Fem «trygge» toppturar

Nyhende

– Vi har eit heilt fantastisk fjellområde for toppturar i indre Nordfjord. Samstundes inneheld dei fleste kjente turane eitt eller fleire bratte parti der skred kan løyse ut når forholda ligg til rette, seier stryningen Einar Løken som er tindevegleiar av yrke.

Han meiner at det å tolke snøforhold kan vere ei krevjande øving og det er difor vanskeleg å kunne «friskmelde» turar med bratt terreng. Å kunne kjenne igjen skredterreng er ein svært viktig eigenskap, meiner Løken.

– Med unntak av dagar med høg faregrad for snøskred, er det lite sannsynleg at du blir teken av skred ved å halde deg i terreng slakare enn 30 grader, og med god avstand til bratte hellingar.

Det er turar i slikt terreng som ofte blir omtalt som dei «trygge toppturane», seier Løken.

Han legg til at dårleg sikt, eller dårleg orientering, kan medføre at ein går seg inn i skredutsett terreng. Han anbefalar å nytte brattheitskartet på mobil-appen «Varsom regObs».

– Gratisappen er eit godt hjelpemiddel for å sjå kor dei bratte henga er, seier Løken.

På oppdrag frå Fjordingen kjem han med tips til fem kortreiste og relativt trygge toppturar:

1. Bergsetnakken (1.133 moh)

Bergsetnakken har god moglegheit for nydeleg skikøyring i oversiktleg terreng. Med utgangspunkt frå Vangen/Bjørkelibakken kan ein nyte heile opp- og nedturen med fjordutsikt. Turen er relativt kort, og ein kjem raskt opp i høgda.

Terrenget gjer det mogleg for fleire vegval, der ein unngår bratte parti.

Distanse ca. 3 km. Ca. 700 høgdemeter stigning.

2. Gryta (1.032 moh)

Gryta er kanskje det lettast tilgjengelege fjellet i Stryn og er ein kort tur ein kan ta i kombinasjon med ein dag på Stryn Vinterski. Med utsikta frå toppen forstår ein raskt at Stryn byr på mange storslegne turar. Frå toppen av «gamleheisen» følgjer du lettaste veg opp via Buberskaret. Dette fjellet gir også moglegheit for brattare skikøyring både mot aust og nordvest i terreng som krev gode skiferdigheiter og gode vurderingar om snøforhold.

Ca. 2,6 km frå skiheisen.

700 høgdemeter nedfart.

3. Sølvberget / Hestefjellet (1.303 moh)

Frå toppen av Steindalsheisen kan ein ta til venstre og opp mot Sølvberget (også kalla Hestefjellet) Det første henget er for det meste like under 30 grader bratt, men om du ikkje legg sporet med omhug, vil du raskt oppleve å overskride denne brattheitsgrensa.

Toppkulen er bratt og har ofte hard snø, der er og ein skavel på nordsida ein må passe seg for og unngå denne.

1,2 km. Ca. 980 høgdemeter nedfart.

4. Gullkoppen (1.306 moh)

Gullkoppen har lenge vore ein klassikar for dei lokale, og har etter kvart også blitt meir kjent for tilreisande. Om ein legg eit godt spor via Blånibbene kan ein unngå terreng brattare enn 30 grader.

Mellom Blånibbene og Gullkoppen er der likevel bratte heng ein må passe seg for, og det er ikkje uvanleg å sjå skred her.

Distanse frå Bøasætra eller Ullsheim ca. 5 km, og med ca. 980 høgdemeter nedfart.

5. Sandfjellet (1.177 moh)

Sandfjellet i Hornindal gir mange moglegheiter for å unngå bratte heng, og samtidig få ein leiken nedfart. I den nordvestvendte fjellsida ligg snøen lenge, og ein kan glede seg over lang sesong.

Frå Hornindal Skisenter følgjer du vegen inn til Hjortedalssætra. Derifrå held ein til venstre for «Nausen» før ein går opp i retning Litledalsvatnet.

Ein unngår enkelt dei bratte henga i denne sida. Distanse ca. 5 km, og med ca. 800 høgdemeter nedfart.