Nyhende

Johannes Thingnes Bø tok sølv på onsdagens normaldistanse i VM i Anterselva. Stryningen måtte tåle to tilleggsminutt, og i mål var han 57 sekund bak vinnaren Martin Fourcade frå Frankrike.

På førehand vart det snakka om at VM-gullet ville stå mellom Fourcade og Thingnes Bø, og tipset viste seg å halde stikk.

Johannes gjekk hardt ut frå start, og leda med nesten 10 sekund allereie på første mellomtid. Han bomma på det siste skotet på første skyting, men med to fulle hus deretter stod det om gullet for 26-åringen.

Tarjei Bø var også med i medaljekampen etter feilfritt på tredje skyting, og med berre eitt tilleggsminutt til då. Men med to bom på siste skyting var det takk og farvel til medalje.

Martin Fourcade såg ut til å kontrollere inn eit nytt VM-gull i karrieren, men med bom på det aller siste skotet opna han døra på gløtt for Johannes Thingnes Bø. Johannes svarte på tiltale og skaut fullt på si tredje skyting, og då han kom inn på siste ståande skaut han om gullet. Dessverre vart det ein bom, og avstanden opp til franskmannen vart for stor.

Dermed vart det sølv til Johannes. Dominik Landertinger, Austerrike, tok bronsen.

Tarjei Bø stod att med ein tomheitsfølelse etter løpet:

- Mykje jobb for lite. Eg skjønte at eg måtte ha fullt hus på siste skyting. Då eg bomma på første skotet visste eg at det var gjort, sa Bø til NRK etter løpet.

Sjølv om det "berre" vart sølv til Johannes så var han bra nøgd sjølv om han for andre gong på rad i VM måtte sjå seg slått av ein franskmann.

- Eg visste at dagsformen var bra, og eg gjekk jamt som planlagt. Eg gav opp gullet etter bommen på siste skyting, og det var ein rotete serie. Eg klarte ikkje å halde roen, det var beintøft, oppsummerte Thingnes Bø til NRK.