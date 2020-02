Politiet har suksess med nettpatruljar

Nyhende

Medan Politiet Vest har hatt sin nettpatrulje i tre månadar, kom nettpatruljen til Politiet Møre og Romsdal i drift nyleg.

– Nettpatruljen er enkelt forklart ein annan måte å kontakte politiet på enn å ringe. Telefonbruken går tilbake, og spesielt barn og unge har ein annan måte å kommunisere på. Dei sender bilete med tilhøyrande tekst, MEMEs, GIFar, emoji … med andre ord alt anna enn å ringe. For å nå fram, og for at alle desse skal få ein kanal inn til politiet opnar Nettpatruljen desse kanalane for dei, seier fagleiar for Politiets Nettpatrulje Møre og Romsdal, Kenneth Larsen.

– Enkelte vil innvende at dei som berre brukar sosiale medium må lære seg å ringe med telefon. Men då endar vi opp med at dei let vere å ringe. Det er vi som skal vere der for dei, ikkje dei for oss!

Fortalde om overgrep

Dette vert også understreka av fagleiar for Politiets Nettpatrulje Vest, Rune Fimreite.

– Terskelen for å ringe politiet på 02800 eller gå til det lokale lensmannskontoret kan vere stor, særleg hos barn og unge. Men det er også andre som ikkje så lett tek kontakt, seier Fimreite.

Og politiet si nettsatsing har vist seg å vere vellukka, med mange henvendelsar frå personar som elles ikkje hadde teke kontakt med politiet.

– Vi har no drive i tre og ein halv månad. Statistikken viser at vi i januar hadde 191 henvendelsar via chat. Alt frå enkle spørsmål til meir alvorlege saker, fortel fagleiaren.

Og dei kom frå dag éin.

– Første døgnet fekk vi henvendelse frå ei som fortalde at ho var utsett for overgrep i fosterheim, fortel Fimreite.

– Dette var ei typisk sak der det var vanskeleg å gå til politiet eller ringe pr. telefon.

Skal handtere alle slags spørsmål

Fagleiaren seier at ein har sett fleire døme på at det er behov for denne nettpatruljen.

– Vi fekk til dømes henvendelse frå ei jente på 10 år som fortalde at ho var utsett for fysisk vald i heimen. Vi kunne dermed formidle dette vidare til politiet og barnevernet lokalt, som kunne gå inn og følgje opp, seier Fimreite.

Men det treng ikkje vere så alvorleg for at folk skal ta kontakt.

– Vi får mange ulike henvendelsar. Frå meldingar om mogeleg straffbare forhold til heilt enkle spørsmål. Litt av poenget er at vi skal vere ei universal hjelpeteneste. At vi skal handtere alle slags spørsmål som omhandlar politiet, men at vi også skal vise folk vidare til andre instansar, både innanfor det offentlege og andre. Og det har vi gjort, seier fagleiaren for nettpatruljen.

Unge taggar politiet

Å vere til stades på sosiale medium der born og unge er, har blitt ein viktig faktor for Politiet Vest.

– Vi er til dømes på TikTok, og der har vi 120.000 følgjarar, seier Fimreite.

Politiet har også lasta opp videoar der dei viser at dei er til stades for m.a. å skape tryggleik. Desse har fleire millionar visningar.

– Når barn og unge kjem over innhald på dette sosiale nettverket som dei tykkjer er ugreitt, treng dei berre å tagge Politiet Vest, så går vi og ser på det. Når vi skal sjå på innhaldet, er det ofte fjerna allereie. Det at dei taggar oss har dermed ein sjølvregulerande, førebyggjande effekt, seier Rune Fimreite.

– Det er ein kjempeeffekt som vi ikkje såg på førehand, og kanskje den beste effekten vi kunne få ut av Nettpatrulje-prosjektet!