Loen Skylift sin siger over Skatteetaten

Av og til løner det seg å ta opp kampen mot den store kjempen. Det var det Loen Skylift gjorde, då dei gjekk til sak mot Staten for å få omgjort Skatteetaten si avgjerd om at selskapet ikkje skulle få momsfrådrag for kostnadene knytt til bygging av turvegnettet på Hoven. Skatteetaten meinte turvegnettet ikkje var nær nok knytt til den registrerte verksemda, altså Loen Skylift AS.