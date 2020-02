Spektaklulær utekino høgt til fjells

Nyhende

På plakaten stod «Frost 2» då Loen Skylift for fyrste gong inviterte til friluftskino på taket av restauranten på Hoven.

Og utekinoen viste seg å vere eit populært tiltak, det sat godt med folk i det store snøamfiet som var bygd for anledninga.

– Det har kome store mengder snø på fjellet i det siste, så teamet gjorde ein formidabel innsats for å bygge det flotte amfiet som skapte ei lun ramme under stjernehimmelen, seier, Ann-Helen Blakset, marknadssjef for Loen Skylift, til Fjordingen.

– Korleis gjekk det med temperaturen, det vart kaldt og klart onsdag kveld?

– Det gjekk fint, og stemningen var god. Folk kom godt førebudde med varme kle, sitteunderlag og soveposar!