Får likevel halde fram med C-vitamin-kur i Volda

Søndag meldte TV2 at fagdirektør i Helse Møre og Romsdal, Torstein Hole, hadde stoppa C-vitaminbehandling ved Volda sjukehus. Saka var basert på eit utspel frå fagdirektøren på helseføretaket sitt intranett der han skreiv at systematisk behandling med C-vitamin ved sepsis i HMR, er vurdert og at ein no avsluttar slik behandling.