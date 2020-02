Tenkjer du på at koronaviruset rykkjer stadig nærare?

- God handhygiene er viktig!

Koronaviruset har spreidd seg til Europa, med Italia som det europeiske landet der viruset har størst utbreiing. Andre europeiske land bur seg difor på at at smitten kjem stadig nærare. Smittevernlege i Stryn, Marius Solbakken, understrekar at god handhygiene framleis er og blir viktig i høve til å hindre smitteoverføring.