Ni av ti foreldre er fornøgde med barnehagen

Nyhende

Foreldre er òg godt fornøgd med korleis barna blir førebudde til skulestart, medan mattilbod og bemanning er område foreldre er mindre fornøgde med.

– I dag går 275.000 barn i barnehage, og vi veit dei første åra er viktige for utviklinga og utdanninga til barna. Då er det flotte at så mange foreldre ser at barna deira trivst i barnehagen. Det er òg bra at bemanninga har auka i nesten alle barnehagar, seier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V).

Foreldreundersøkinga i barnehagen vart starta av regjeringa i 2016, og i fjor deltok 127.000 foreldre over heile landet. Blant temaa som blir tekne opp er trivselen og utviklinga til barnet, informasjon, ute- og innemiljø, bemanning og forholdet mellom barn og vaksne.

Årsstatistikken på barnehagefeltet viser at 94 prosent av barnehagane innfrir kravet om bemanning. Det er ein auke frå 55 prosent i 2017.

Dette er første gong tala blir presenterte etter at bemanningsnorma tredde i kraft. I 2018 vart det innført krav om at barnehagane skal ha éin pedagogisk leiar per sju barn under tre år og éin pedagogisk leiar per fjorten barn over tre år.

Utdanningsdirektoratets måling viser at 64 prosent av barnehagane oppfyller pedagognorma utan dispensasjon frå utdanningskravet i 2019, ein auke frå 53 prosent i 2018.

