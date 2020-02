Nyhende

Rv 15 var stengt i omlag 11 timar etter at eit skred gjekk over vegen vest for Lom tysdag.

Geolog var på staden og gjorde undersøkingar, og det vart konstatert at det hang att ein skavl oppe i fjellet.

Ved hjelp av dynamitt vart skavlen sprengt ned, og etter at vegen var rydda vart det fri ferdsel att i 18-tida om kvelden tysdag, i følgje avisa Fjuken.