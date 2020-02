Nyhende

Fylkesmannen tildeler kr. 47 500 til symjeopplæring for barn i barnehage i Stryn kommune for kalenderåret 2020. Det er Tonning kommunale barnehage som har søkt om symjemidlar for 25 barn.

Tilskotet skal bidra til at barna blir trygge i vatn og blir betre til å symje, og opplæringa skal skje i barnehagen si opningstid, heiter det i tildelingsbrevet.