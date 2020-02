Mjølkekvotene i utkjøpsordninga er snart fylt opp

Nyhende

Sist haust gjorde Norges Bondelag ein avtale med staten om korleis landbruket skal redusere med 100 millionar liter mjølk. I hovudtrekk var avtalen at 40 millionar liter skal kuttast med utkjøp av mjølkekvotar. For å kjøpe ut kvotane skal staten bidra med 200 millionar kroner, og det resterande beløpet skal dekkast av omsetningsavgifta for mjølk.