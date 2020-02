Serverte «smørbrødliste» over naudsynte tiltak i Olden

– Betre samarbeid for å lukkast

Ketil Finsås Hansen frå Kontaktutvalet for Olden og Oldedalen stilte i sist formannskap med beskjed til politikarane om behov for betre samarbeid for å lukkast i utviklingsarbeidet.