Klaga på standpunktkarakter - i sju av ti tilfelle måtte skulen vurdere karakteren på ny

Nyhende

- Det er svært viktig at faglæraren har ein god kommunikasjon undervegs med den enkelte eleven, slik at standpunktkarakteren vert forstått og ikkje kjem som ei overrasking på eleven. Likevel vil ein oppleve at elevar ikkje er nøgde med karakteren og ynskjer å klage. Då er det viktig å forklare elevane at klageinstansen (Fylkesmannen) ikkje tek stilling til om karakteren eleven har fått er rett eller gal, men om den er fastsett etter regelverket, seier Karstein Fardal, seniorrådgjevar hos Fylkesmannen i Vestland.