Varsling med radar og raude lamper kan ha hindra at bilar vart tekne av skredet over rv 15

Nyhende

To hovudferdselsårer vart råka av snøskred dei siste dagane. På E39 i Våtedalen dundra eit høgt og breitt skred over E39. Ein bil vart teken av skredet. Berre flaks gjorde at bilen vart løfta opp på skredet i staden for å bli greven ned i dei kompakte snømassane. Få dagar seinare vart rv 15 sperra av snøskred rett vest for Lom sentrum. Her vart ingen bilar tekne. Ein viktig årsak til det, er at bilane på vegen stogga då det brått tok til å blinke i dei raude lampene på kvar side av skredløpet.