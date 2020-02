Fleire gode plasseringar av Nordfjord Team

Nyhende

Hovudlandrennet i skiskyting, som er rekna som norsk meisterskap for 15- og 16-åringar, har i dag avvikla sprint.

Nordfjord Team er ein stor tropp på 14 deltakarar, og fleire av dei har gjort gode løp også i dag.

Torje Seljeset, Markane (1+2) og Eirik Stensaker Tvinnereim, Hardbagg (1+3) vart nummer 20 og 21 i den store G15-klassen, med over 90 påmelde. Her vann Jørgen Nordhaugen, Lier, med fullt hus på liggande og to bom på ståande.

I denne klassen vart Elias Helset, Sunnylven nummer 31 (1-1), Kevin Sigdestad, Volda nr. 47 (2-0) og Marius Sætre Hove, Volda nr. 66. (2-4).

I J15 vart det 14. plass på Ada Borgund, Stårheim (2-0) og 15. plass på team- og klubbvenninne Frøya Haughovd (0-0). Sara Annie Bjørnhaug Aarnes, Markane, følgde ikkje langt bak på 22. plass (1-0) , med Mari Sofi Meland, også Markane, på 25. (2-2) og Oddrun Hjelmeset Kirkeeide, Markane, på 52. plass (3-3). Klassen vart vunnen av Synne Lund Flaa frå Lørenskog skiklubb. Ho skaut to fulle hus.

I J16 kom Ann Kristin Aaland, Hardbagg på 25. plass (2-2), og Linnea Melheim Espe, Volda på 42. (0-3)

I G16 vart det 34. plass på Trygve Myrold, Stårheim (3-1), med Martinus Sætre Lid, Volda på 44. (1-2). Daniel Aakervik, Fet Skiklubb vann klassen med ein bom på liggande og fullt på ståande.