Jorunn Tomasgard brenn for sunn og kortreist mat:

Lærte matlaging av "besta" - var aldri i tvil om kva ho skulle bli

For Jorunn Tomasgard var det aldri tvil om kva ho skulle bli når ho vart vaksen. Med besta Astrid som læremeister hadde ho lært å lage mat frå grunnen av før ho var komen i skulealder. No brenn ho for å spreie kunnskap om norsk og kortreist mat.