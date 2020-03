Nyhende

– Endringa kjem som resultat av auka krav til mottakskontroll ved avfallsanlegga, seier konsulent ved Nordfjord Miljøverk IKS, Kristen Reikvam Ravnestad i ei pressemelding.

Ved fleire høve vert det levert farleg avfall og asbest i svarte sekkar på gjenbruksstasjonane.

Levering av elektronisk avfall, batteri og sprayboksar som restavfall fører til mange brannar i avfallsanlegga. I tillegg kan skjulte metallbitar i restavfallet føre til skade på utstyr.

Betre sortering

Sorteringa av avfallet vert også betre ved levering i gjennomsiktige sekkar, og operatørane på gjenbruksstasjonane har moglegheit til å gjere ein betre jobb, både i forhold til mottakskontroll av avfall og med rettleiing til avfallssorteringa. Plukkanalyser gjort av SIMAS (Sogn interkommunale miljø- og avfallsselskap) i Sogn, viser at 75 prosent av restavfallet kunne vore sortert, går det fram av pressemeldinga.

Kontrollar

Om kundane leverer avfall i svarte sekkar etter 1. mars må ein vere førebudde på kontrollar.

– Avfall som vert levert i svarte sekkar vert spretta opp for kontroll av innhaldet. Ein kan framleis levere avfall laust på hengar eller i bil, då dette avfallet er mogeleg å kontrollere for operatørane, skriv Nomil. Slik som med svarte avfallssekkar, må kundane sjølve skaffe gjennomsiktige avfallssekkar. Sekkane finn ein for sal i dei fleste daglegvarebutikkane, opplyser Nomil.

I første omgang gjeld krav om levering av avfall i gjennomsiktige sekkar ved levering til gjenbruksstasjonane våre. Utleverte svarte Nomil-avtalesekkar kan framleis nyttast til framsetting ved restavfallsdunken. Vi får inn nye gjennomsiktige avtalesekkar på lager i løpet av våren, avsluttar Nomil i pressemeldinga.

Ønskjer tiltaket velkomen

Olav Tenden i Tenden Miljø ønskjer tiltaket velkomen.

– Skikkeleg sortering blir meir og meir viktig, ikkje minst med tanke på brannfare. I dag finst det mange «kvalitetar» på avfall, det gjorde det ikkje tidlegare, seier Tenden, som er svært nøgd med korleis den nye gjenbruksstasjonen på Svarstad fungerer.

– No leverer kundane avfallet i conteinerar som står under tak og som er på eitt plan. Slik var det ikkje før, og all levering føregjekk også utandørs.