Koronaviruset: Reiseråd frå Folkehelseinsitutttet

Nyhende

Fleirtalet av dei som er smitta med koronavirus (coronavirus) SARS-CoV-2 har framleis tilknyting til Hubei-provinsen sentralt i Kina, men det blir stadig rapportert fleire tilfelle frå andre område i Kina og andre land. Situasjonen er under utvikling, og reiseråda blir oppdaterte når ny informasjon er tilgjengeleg.

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Viss du ikkje finn svar på fhi.no, ring: 815 55 015 Viss du trur du kan vera smitta, ring fastlegen. Dersom du ikkje får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117





Frårår reise til Hubei-provinsen og fastlands-Kina

Folkehelseinstituttet rår nordmenn til ikkje å reise til Hubei-provinsen (herunder Wuhan by) grunna utbreidd smittespreiing i denne provinsen. Føremålet med rådet er å redusere faren for at nordmenn blir smitta og tar med seg viruset heim til Noreg.

Vidare rår norske styresmakter ved Utanriksdepartementet mot reiser som ikkje er strengt nødvendige til fastlands-Kina på grunn av effekten spreiinga av koronaviruset har på samfunnet i Kina generelt. Situasjonen blir fortløpande vurdert.





Utanriksdepartementet utskriv reiseråd basert på ei samla vurdering av situasjonen for reisande i landet som følgje av virusutbrotet. Reisande bør følgja med på UDs reiseinformasjon og nyheiter, då situasjonen kan endra seg raskt.

Desse finn du her: Reiseinformasjon frå Utanriksdepartementet inklusive reiseråd for Kina (regjeringa.no)

Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) vurderer risikoen for reisande til andre provinsar i Kina som moderat. Risikoen vil endre seg ved auke i talet på tilfelle eller meir kunnskap om eigenskapane til viruset.

Førebels er informasjonen om smittespreiing i dei nye områda avgrensa, men det kan forventast fleire tilfelle i tida framover. Folkehelseinstituttet rår ikkje mot reiser til desse områda, men reisande bør unngå kontakt med sjuke personar og ha god handhygiene.

Råd før reisa

Reisende som tilhøyrer risikogrupper bør vaksinera seg mot sesonginfluensa innan 14 dagar før reisa, då det for tida òg er utbrot av sesonginfluensa i fleire land.

Det finst ingen legemiddel eller vaksine mot det nye koronaviruset. Fleire land og flyplassar har innført kontrolltiltak for å hindra smitta, og reisande må vera førebudd på å måtta svara på spørsmål om eiga helse på reise frå Kina og eventuelt andre affiserte område, inkludert å gjennomgå ein temperatursjekk for å måla feber.





Førebyggande råd på reisa

Unngå kontakt med sjuke personar, spesielt personar med luftvegssymptom.

Som ved alle infeksjonar er god håndvask med såpe og vatn eit viktig førebyggande tiltak, både på reisa og for å avgrensa vidare smitta. Alkoholbasert handdesinfeksjon kan vera eit alternativ viss ikkje håndvaskmuligheter er tilgjengeleg.

Ta kontakt med helsepersonell ved symptom på lungebetennelse (feber, hoste og pusteproblemer). Unngå å hosta på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reisa viss du er sjuk.





Råd etter reisa

Viss du har komme heim frå eit område med vedvarande smittespreiing i løpet av dei siste 14 dagane, og du får symptom på luftvegsinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker), ber vi deg straks halda deg innandørs og unngå nærkontakt med andre menneske og dessutan ringa fastlegen eller legevakta (116 117) og fortelja om reisa di og symptoma dine.

Som ein ekstra førehandsregel ber vi personar som kjem heim frå Hubei-provinsen (med Wuhan by) i Kina, vera særleg årvåkne og redusera sosial omgang dei 14 første dagane etter hjemkomst.





Råd ved langtidsopphald i Kina

Studenter og andre som oppheld seg i Kina over ein lengre periode, bør følgja råd frå lokale helsestyresmakter. Smitterisiko blir redusert ved å vaska seg på hendene og unngå kontakt med sjuke menneske I tillegg bør ein unngå besøk på kjøtt- og fiskemarknader, og dessutan kontakt med levande og døde dyr. Sørg for god mathygiene, og at kjøttprodukt og egg er tilstrekkeleg kokt eller steikt. Ta kontakt med helsepersonell ved symptom på lungebetennelse (feber, hoste og pusteproblemer). Unngå å hosta på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reisa viss du er sjuk