– Det er vår tur no

Nyhende

– Eg er fembornsmor og bur tett ved eitt av landet sitt nasjonale turistikon. Diverre er vegen til Briksdalen ein av dei mest rasutsette vegane i heile Norge. Vinterstid må vi sende borna våre ned smale vegar forbi ti rasutsette stader. Snøskred og jordras har blitt ein del av kvardagen vår. Vi er heilt på gråten over tilstanden og fryktar at liv går tapt, sa Hege Gjertsen frå podiet under NTP-møtet på Skei førre veke.

– Kjempar ikkje vår sak

Til Fjordingen fortel ho at folket i Oldedalen ikkje er imponert over Stryn kommune sin innsats for fylkesveg 5724 Oldedalsvegen.

– Etter at Flo fekk rassikringsmidlar har det stått stille. Vi har gått i gløymeboka, seier Gjertsen, Nils Roger Høgalmen og Sindre Aabrekk som tok turen til Skei førre veke for å bli høyrd.

Dei har sendt skriv til alle som kan bidra til å sikre rasmidlar og har og starta foreldreaksjon for å skape merksemd.

– Det begynner å haste. Vi må rope for at noko skal skje, for no er det prekært, seier dei.

Krev trygg skuleveg

– Det er 22 elevar på skulen og 17 i barnehagealder. Det viktigaste for oss i Oldedalen er at borna skal ha ein trygg skuleveg, for det har dei ikkje. Alle som bur her kjenner på denne frykta, seier Gjersten.

– Vi som sender borna våre ned denne vegen må vise ansikt, seier Høgalmen.

Dei tre fekk høve til å snakke med fylkesordførar Jon Askeland om vegen etter møtet, men er ikkje meir optimistiske av den grunn.

– Det vart sjølvsagt ikkje gitt noko lovnader frå han, men vi håpar vi blir høyrd. Vegen er viktig for langt fleire enn vi som bur ved den, poengterer Høgalmen og viser til den formidable turisttrafikken vegen har, spesielt sommarstid.

– Teljinga på Oldedalsvegen i fjor viser at det går 240 fullasta turistbussar og lastebilar pr. døgn. Personbilar og bubilar kjem i tillegg. Vegen toler ikkje meir og sig gradvis ut i vatnet fleire stader. Det kan ein sjå med eigne auge, fortel han.

Gjertsen meiner vegen ikkje står i stil med Stryn kommune si satsing på turisme.

– Vi blir frustrerte når kommunen og regionen med Visit Nordfjord gjer alt for å styrke turismen hit, men ingen talar for å styrke denne vegen, seier ho.

– Vegen er særs rassutsett og vi krev rassikring og utbetring. Det er vår tur no, seier dei tre.

Fylkesordførar Jon Askeland sa til Fjordingen etter møtet at spesielt rassikring og fylkesvegpengar kjem til å vege tungt under prioriteringane inn mot NTP.