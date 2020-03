Fire pokalar til Stryn

Nyhende

Stryn markerte seg sterkt i KM-sluttspelet i futsal for aldersbestemte lag i helga.

I alt vart det spelt nær 200 kampar i Trivselshagen på Sandane laurdag og søndag.

Stryn sitt gutar 13-lag spelte seg heilt fram til finalen laurdag, etter 2-1 over Førde 2 i ein spennande semifinale. I finalen vart Førde sitt førstelag for sterke og vann 3-1. Stryn vann for øvrig si innleiande pulje etter tre sigrar og eitt tap.

Stryn sitt 13-årslag for jenter rauk ut i innleiiande runde etter ein siger, ein uavgjort og to tap.

Stryn jenter 15 gjekk heilt til topps. Laget vann alle sine tre kampar i gruppespelet, og i semifinalen vart det 3-0 over Heia. I finalen gjorde strynejentene kort prosess og vann heile 7-1 over Sogndal.

Stryn jenter 14 rauk ut i gruppespelet etter ein siger, ein uavgjort og eitt tap. Laget var nære på å ta seg vidare til sluttspelet.

Stryn gutar 16 kunne ta med seg den største pokalen heim etter 4-2 over Førde 1 i finalen. Også semifinalen mot Vik vart vunne med 4-2. I gruppespelet vart det to sigrar og ein uavgjort.

I klasse jenter 19 vart det spelt seriespel. Her vart Stryn nummer tre.