2.400 kroner i gebyr for manglande kjetting

Nyhende

Statens vegvesen hadde kontroll ved Kjøs bru måndag ettermiddag/kveld.

Ein bilførarar vart meld til politiet for brot på køyre- og kviletida. Ein bileigar fekk 2.400 kroner i gebyr for ikkje å ha tilstrekkeleg med kjetting i lastebilen. Ein lastebilsjåfør måtte smørje svingskiva på bilen sin då denne var heilt utan smurning, og dette kan påverke styringa på vogntoget.

To lastebileigarar må på verkstad og skifte frontrute på lastebilane sine då desse var knuste. Ein sjåfør køyrde med brei last, og fekk ikkje køyre vidare før han hadde merka tilstrekkeleg breidda på køyretøyet sitt.

To bilførere fekk 500 kroner i gebyr for ikkje å ha med vognkort under køyring. To sjåførar fekk skriftleg advarsel for mindre brot på køyre- og kviletida.

Alle køyretøya vart kontrollert for dekk og kjetting, utan at det vart funne fleire feil eller manglar, går det fram av kontrollrapporten.