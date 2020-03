– Ingen smitte påvist i Stryn

Nyhende

– Vi har sendt inn nokre få prøver ut frå dei kriterium Folkehelseinstituttet har gitt for testing. Ingen av dei som har oppfylt kriteria for testing har hatt reiserute i Nord-Italia, seier Solbakken. Og legg til at dei det gjeld kun har eit lett symptombilde.

Klare kriterium

I følgje Folkehelseinstituttet er det klare kriterium for å utløyse test. Kriteria er at ein har vore i eitt av områda lista opp av Folkehelseinstituttet, vore i nærkontakt med personar med stadfesta smitte eller pleia/behandla pasient med korona-viruset. Og alle skal ha symptom før dei skal testast.

– Stryn kommune følgjer pålagte rutiner gitt av Folkehelseinstituttet. Det betyr og heimekarantene for dei vi har sendt inn test på. Desse skal ikkje gå ut av huset før svar er på plass og situasjonen avklart som «ikkje smitte», seier Solbakken.

Smittevernslegen poengterer at situasjonen kan endre seg og at kriteria frå Folkehelseinstituttet kan bli justerte fortløpande.

– Vi anbefaler at innbyggjarane som har behov for informasjon held seg oppdaterte gjennom Folkehelseinstituttet (fhi.no) og Helsenorge sine nettsider.

Helse Førde ber om hjelp

Helse Førde sendte onsdag ut ei pressemelding der dei ber pasientar og pårørande om hjelp til å halde Koronaviruset vekke frå sjukehusa.

Bodskapen gjeld dei som dei siste 14 dagane har vore på reise i område der Koronaviruset er påvist, eller har nær familie eller vener på slik reise. Dei av desse som måtte ha planlagt sjukehustime eller operasjon, skal ikkje møte opp til time før dei har kontakta sjukehuset på telefon.

Helse Førde oppmodar og publikum som skal besøke eller følge nokon som er pasient på sjukehuset, om å tenke over om det er absolutt nødvendig å kome inn på sjukehuset.

– Desse smittevernråda gjeld og alle studentar, hospitantar eller andre som utfører arbeid inne på sjukehusa våre, og som kan ha hatt kontakt med smitten, poengterer Helse Førde.