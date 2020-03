Her kjem «Elvahagen»

Nyhende

Bustadprosjektet er under planlegging og ligg i skrivande stund på teiknebordet hos Aaland Akitektkontor AS, men styreleiar for Alda Utvikling AS, Arne Sandnes, fortel at selskapet vil presentere eit prospekt på prosjektet innan få veker.

Bustadprosjektet, som har fått namnet «Elvahagen» skal innehalde opptil 26 leilegheiter over totalt 1900 kvadratmeter på Oldenleirane.

– Leilegheitene vil ha fire ulike storleikar med tilhøyrande bod og parkeringsplass. Vi har enno ikkje eksakte mål for desse vil kunne variere etter kva som vil bli etterspurd, seier Sandnes.

Han legg ikkje skjul på at det knytt stor spenning til interessa for å busette seg ved fjorden i Olden sentrum.

– Vi er sjølvsagt veldig spent. Marknaden for dette i Olden veit vi lite om i dag, seier han.

Han seier Oldenleirane består av om lag 10 mål med tomt der 5–6 mål av dette går med til bustadprosjektet i tillegg til kommunal sti langs fjorden.