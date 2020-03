– Ingen mistenkte Korona-tilfelle

Nyhende

– Vi har sendt inn nokre få prøver ut frå dei kriterium Folkehelseinstituttet har gitt for testing. Torsdag kom svaret på prøvene. Dei var negative. Det betyr at Stryn ikkje har nokon mistenkte Korona-tilfelle pr no, seier Solbakken.

– Stryn kommune følgjer pålagte rutiner gitt av Folkehelseinstituttet. Det betyr og heimekarantene for dei vi sendte inn test på. Desse skulle ikkje gå ut av huset før svar var på plass og situasjonen avklart som «ikkje smitte», seier Solbakken.

Smittevernslegen poengterer at situasjonen kan endre seg og at kriteria frå Folkehelseinstituttet kan bli justerte fortløpande.

– Vi anbefaler at innbyggjarane som har behov for informasjon held seg oppdaterte gjennom Folkehelseinstituttet (fhi.no) og Helsenorge sine nettsider, samt nasjonal informasjonstelefon 81555015. Dei som trur dei er smitta, skal kontakte lege pr telefon, seier Solbakken.