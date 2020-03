– Uaktuelt å godta nytt domstolsframlegg

Nyhende

Regjeringa sitt domstolsframlegg set tingretten for søre Sunnmøre i fare for nedlegging. Det meiner Voldaordførar Sølvi Dimmen og justispolitisk talsperson i Sp, Jenny Klinge. I ei pressemelding reagerer dei kraftig på justisminister Monica Mæland (H) sitt framlegg til ny domstolsstruktur.

– For vår lokale domstol på Søre Sunnmøre ligg det no an til at sorenskrivaren forsvinn og at det ikkje lenger blir ein sjølvstendig tingrett i Volda, seier Dimmen.

Dei to viser til at tingrettane i Volda, Molde og Kristiansund er foreslått som underavdelingar til Ålesund.

– I praksis mistar Søre Sunnmøre tingrett og tingrettane i Molde og Kristiansund den daglege leiaren sin. Då er det vanskeleg å forstå korleis justisministeren meiner denne organiseringa skal styrke kompetansen ved desse rettsstadene, seier Klinge.

Dei to seier det er uaktuelt å godta domstolsframlegget.

– Vi oppfattar framlegget frå regjeringa som eit kløktig forsøk på å framstå som mindre sentraliseringsivrige. Det dei i realiteten gjer, er å førebu grunnen for nedlegging av dei tingrettane som blir omdefinerte til «rettsstader». Det er nemleg vanskelegare å leggje ned ein tingrett med eigen sorenskrivar. Særleg fordi det er grunn til at tru at rettsstadene utan sorenskrivar vil få tildelt mindre ressursar og oppgåver enn det «modertingretten» vil få.

Forslaget er ei oppskrift på framtidig nedlegging, og det vil vi åtvare sterkt imot, seier Klinge.