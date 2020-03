Kan gi framgang for breane

Ein må over 20 år tilbake for å finne slike snømengder

Nyhende

Bresmelting og tilbaketrekking har vore kjenningsmelodien i mange år, men den nedbørsrike vinteren i år kan snu dette. Ferske målingar frå NVE stadfestar at det er særdeles mykje snø i fjellet. Ved Kjenndalskruna på Jostedalsbreen er det målt heile sju meter med snø.

– Like ved den høgste Breakulen vart det målt 6,5 meter med snø. NVE kom opp i grevens tid, for målestokkane var i ferd med å forsvinne under snøen, fortel professor for geovitenskap ved universitetet i Bergen og bre-ekspert, Atle Nesje.

Håpar ikkje på ein varm sommar

Men når det gjeld å sjå resultat på sjølve brearmane må ein ha stort tolmod.

– Dei store snømengdene vi har fått så langt i år vil ikkje vise igjen på brearmane før om tre-fire år, seier Nesje.

– Vil til dømes Briksdalsbreen vakse seg fram som følge av denne vinteren, trur du?

– Det kan ein håpe på, men det kjem an på kva temperaturar vi vil få i sommar, seier Nesje som ikkje legg skjul på at han ønskjer seg ein kald sommar med mindre snøsmelting.

– Overskotsår som det ligg an til no, kan føre til at breen veks. Eg trur ikkje vil sjå ein tilbakegang av breen, slik vi sett alt for mykje av, seier han.

Spent på målingane i haust

Vinteren er enno ikkje over, men han er allereie spent på målingane som skal gjerast i september/oktober.

– Ein reknar eit bre-år frå haust til haust. Eg er veldig spent på målingane i haust med slike snømengder no, seier han.

Nesje fortel at snømålingane på Nigardsbreen begynte i 1962 og ein må tilbake til 2015 for å finne liknande snømengder som no.

– Elles må ein må over 20 år tilbake for å finne slike snømengder. For breane er det veldig gledeleg, fastslår Nesje.

Men om klimaet går i retning av meir nedbør, som regn i låglandet og som snø i høgfjellet, har det sine ulemper.

– Kombinert med høge sommartemperaturar er det jo oppskrifta på større skredfare, poengterer Nesje.