Kari Synnøve Muri ny nestleiar

Nyhende

Kari Synnøve Muri (KrF) frå Stryn er vald som ny nestleiar for dei neste fire åra i Jostedalsbreen nasjonalparkstyre, etter to periodar som vara. Det skriv Jostedalsbreen nasjonalparkstyre i ei pressemelding.

Ivar Kvalen (Sp) frå Luster vart attvald som leiar for tredje periode under det konstituerande møtet førre veke.

Jostedalsbreen nasjonalparkstyre har forvaltningsansvaret for eitt av dei største områda med villmark i Sør-Norge. Verneområdet dekker no fem kommunar, då kommunesaman- slåingane i Sunnfjord og Sogn medførte at styret gjekk frå åtte til seks styremedlemar.

Føremålet med vernet av Jostedalsbreen nasjonalpark er mellom anna å ta vare på eit stort og samanhengande naturområde, gje høve til å utøve friluftsliv og ivaretaking av kulturminne og kulturlandskap.

Luster og Stryn er dei to kommunane med størst areal i nasjonalparken.