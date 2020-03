Vil slå saman rettskrinsar

Nyhende

– Utgangspunktet vårt er at vi treng domstolane tilgjengeleg for alle som treng det, som kan få prøvd sakene sine innan rimeleg tid uansett kvar ein bur i landet vårt, sa justisminister Monica Mæland (H) på ein pressekonferanse måndag.

Den regjeringsoppnemnde domstolskommisjonen foreslo i haust å redusere talet på tingrettar frå 60 til 22 ved å gjennomføre samanslåingar.

Kommisjonen meiner at det bør gjerast ei kraftig sentralisering av domstolane i alle fylka. Ei rekkje små tingrettar blir foreslått slått saman med andre og samla i større byar. Etter at kommisjonen hadde lagt fram forslaget sitt, sa statsminister Solberg (H) at kuttet frå 60 til 22 tingrettar truleg er altfor sterkt, skriv NPK.

Sorenskrivar Elisabeth Wiik ved Søre Sunnmøre tingrett seier til Møre-Nytt at det førebels er uklart kva som ligg i at rettskrinsar skal slåast saman

– Vi har tidlegare sendt inn forslag til ein større rettskrins med Hareid, Ulstein og Nordfjord implementert i Søre Sunnmøre tingrett. Det kan hende vi sender forslaget på nytt, seier Wiik til avisa.