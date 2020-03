Årets viktigaste dugnad

Nyhende

– Onsdag 11. mars kjem russen med bøsseberarar i både Stryn kommune og i Hornindal, fortel aksjonsleiar Karoline Nordheim Otterdal. I alt er det om lag 70 russ som er med for å samle inn pengar til Kreftforeningen.

Håpar på å slå fjorårets russ

Gjennom husbesøk med bøssene, digital innsamling og vipps samla fjorårets russekull inn i overkant av 170.000 kroner.

– Vi håpar sjølvsagt at vi kan samle inn endå meir i år. Summen frå i fjor er god motivasjon for oss, seier aksjonsleiaren.

Årets krafttak

I år samlar Kreftforeningen inn pengar til kreftformer som få overlever. Kreftformer med låg overleving er t.d. lungekreft, bukspyttkjertelkreft, gliobla- stom, spiserørskreft, galleblærekreft, leverkreft, magekreft og beinmargskreft. Midlane som blir samla inn skal gå til forsking for å bidra til at fleire overlever, og til gode omsorgstilbod for pasientar og pårørande.

I år har Kreftforeningen mål om å samle inn 45 millionar kroner på landsbasis. I 2019 vart det samla inn 42 millionar kroner til kreftformer der få overlever, noko som også var tema for fjorårets innsamlingsaksjon.