12 prosent sjukefråver ved omsorgssenteret i 2019

Nyhende

Sektorutvalet for helse og sosial i Stryn la sist veke møtet til nettopp omsorgssenteret for å bli betre kjent med organisasjonen og fråverssituasjonen der. Etter ei orientering ved den nye einingsleiaren, Siw Rognmo Vangen, hadde HR-sjef i Stryn kommune, Nils Petter Hauge, ein gjennomgang av fråverstala for kommunen som heilskap og for omsorgssenteret spesielt.