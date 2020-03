Stryn førebur seg på første koronatilfellet

Nyhende

Tysdag samla kommunedirektør Rune Hovde folk i kommunale leiarstillingar, politisk leiing, smittevernlege og andre aktuelle aktørar til eit møte for å orientere om stoda så langt og diskutere problemstillingar og løysingar for å vere best mogeleg førebudde.

Første tilfellet

- Målet er å vere førebudde på korleis vi handterer situasjonen når vi får det første tilfellet med stadfesta koronasmitte i Stryn. Vi har delt opp kommunen i sektorar og snakka om kva vi må vere budde på og korleis vi skal løyse ulike problemstillingar innan skule og kultur, teknisk avdeling og helse og sosial. Hovudfokuset er å unngå ukontrollert smitte, seier kommunedirektøren til Fjordingen .

Førebels er kommunen i ein heilt ordinær driftssituasjon.

- Vi er ikkje i nokon krisesituasjon, og har ikkje sett krisestab. Men det blir oppretta ei koronagruppe som samarbeider med smittevernlegen, der ein kan få oppdateringar og finne hensiktsmessige løysingar, seier Hovde.

Ber om forståing

Kommunedirektøren understrekar at kommunen skal levere tenestene sine som tidlegare.

- Men vi må vere budde på at dei tenestene vi leverer kan endre seg neste halvåret. På grunn av at vi må handtere ein ekstraordinær situasjon ber vi om forståing for at vi vil måtte drifte kommunen litt annleis. Sørge for å gje best mogeleg tenestetilbod ut frå situasjonen, seier Hovde.

– Vi skal utføre dei vanlege oppgåvene våre, men ber om forståing for at ting kan ta lenger tid og at vi må gjere omprioriteringar.

Rettar seg etter sentrale føringar

Ordførar Per Kjøllesdal understrekar at det er viktig å behalde roen.

- Folk i Stryn er sindige folk, det har vi sett før. Så eg har tru på at det skal gå bra denne gongen og. Og så støttar vi oss på sentrale føringar, seier han.

Dette blir understøtta av kommunedirektøren og smittevernlegen.

- Vi forheld oss til dei føringane vi får frå sentrale myndigheiter, og innrettar oss etter dei. Så får vi nytta våre eigne ressursar der dei skal nyttast.

-Vise Stryn frå si beste side

Smittevernlege Marius Solbakken understrekar at situasjonen framover vil krevje ein innsats av alle.

- Det er svært sannsynlig at vi kjem i ein situasjon der vi alle må bidra i fellesskap for at vi skal kunne klare å løyse situasjonen på best mogeleg måte. Til dømes at besteforeldre steppar inn og passar born, eller at frivillige organisasjonar stiller opp og bidreg med det dei kan, seier Solbakken.

- Vi kjem til å vere avhengige av at alle bidreg med sitt, og at alle tenkjer på solidaritet og tek ansvar i høve til dei gruppene som er risikoutsette. Vi bør ha som mål at vi i måten vi taklar dette på får vist Stryn frå si beste side!

Her finn du relevant informasjon frå Stryn kommune.

Her finn du Folkehelseinstituttet sin informasjon om koronavirus.