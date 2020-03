- Alle som har vore på reise i risikoområde for mindre enn 14 dagar sidan skal halde seg heime frå jobb og skule

Nyhende

Alle personar som for mindre enn 14 dagar sidan er komne tilbake frå reise til område med vedvarande koronasmitte vert no bedne om å halde seg heime frå jobb og skule i 14 dagar frå heimkomst, skriv Vestland fylkeskommune på sine hiemesider.

Dette gjeld sjølv om du ikkje har symptom på sjukdom.

- Helsedirektoratet har skjerpa tiltaka for å hindre smitte av koronaviruset. Regelen er no at alle som sjølv har vore i område med vedvarande smitte, skal halde seg i karantene heime i 14 dagar - også om ein ikkje har symptom på sjukdom. Regelen om heimekarantene har tilbakeverkande kraft og inkluderer alle som er komne tilbake frå risiko-område for mindre enn 14 dagar sidan, skriv fylkeskommunen si kommunikasjonsavdeling.

Dette inneber at du ikkje skal gå på jobb eller skule, og du skal unngå nær kontakt med andre. Dersom du får symptom på smitte eller sjukdom, skal du kontakte lege.

Berre dei som har vore på reise i risikoområde

Det er berre dei som sjølve har vore på reise i risikoområde er omfatta av den nye regelen om heimekarantene. Regelen gjeld ikkje andre familiemedlemmer eller nærståande personar, så fremt dei elles ikkje har symptom på smitte. her finn du Folkehelseinstituttet sin informasjon om heimekarantene. Elevar og arbeidstakarar må kunne legge fram dokumentasjon på at dei har vore på reise i dei aktuelle områda.

Alle italienske regionar nord for Roma er no definerte som smitteområde. På Folkehelseinstituttet sine nettsider finn du meir informasjon om kva som vert rekna som risikoområde.

Onsdag morgon gjaldt dette følgjande område:

Hubei-provinsen i Kina

Iran

Sør-Korea

Italia

Tirol i Austerrike