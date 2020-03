Heimeisolasjon eller heimekarantene, kva er skilnaden?

Stryn kommune har pr. i dag ingen påviste tilfelle av covid-19, sjukdom som følgje av koronavirus. - Vi ventar no på svar på prøver frå sju personar i Stryn kommune som er testa for koronavirus. Kommunen har planar for handtering av evt. påvist koronasmitte og vil setje i verk nødvendige tiltak, seier smittevernlege Marius Solbakken.