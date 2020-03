- Innsamlinga vil føregå digitalt

Nyhende

Den planlagde og landsomfattande innsamlingsaksjonen som russen skulle gjennomføre på vegner av Kreftforeningen onsdag er avlyst. Dette som følgje av smittefare av koronaviruset.

I Stryn og Hornindal skulle om lag 70 russ etter planen gå frå dør til dør og samle inn pengar.

- Innsamlinga vil på grunn av smittefare føregå digitalt, seier innsamlingsleiar hos Strynerussen, Karoline Nordheim Otterdal til Fjordingen. Ho fortel at dei har fått pålegg frå Folkehelseinstituttet om å gjennomføre innsamlingsaksjonen på denne måten.

Pengane som samlast inn i Krafttak mot kreft 2020 skal gå til kreftforsking for å bidra til at fleire overlever, og til gode omsorgstilbod for pasientar og pårørande.

Ein kan bidra til innsamlinga ved å bruke Vipps (451017) eller ved å følgje denne lenka.