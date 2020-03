Denne tomannsbustaden fekk avslag

Nyhende

Av søknaden går det fram at Det aktuelle området (BFS 1-13) er avsett til tomter for frittliggande einebustader med tilhøyrande garasje og uthus. I dette tilfelle er det altså søkt om dispensasjon frå reguleringsplanen for å føre opp ein vertikaldelt tomannsbustad på totalt 269 m², inkludert parkeringsareal.