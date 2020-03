Elevar i 5.-10. klasse sende heim frå skulen

Nyhende

Elevar i dei seks øvste klassetrinna ved Hornindal skule vart i dag sende heim.

Kriseleiinga i Volda kommune har bestemt at elevar i 5. – 10. klasse skal få opplæringstilbod og oppfølging digitalt. Tiltaket gjeld i første omgang til og med måndag 16.03.

Elevar som har særskilde behov vil framleis få eit tilbod.

Barnegrupper i barnehagar, 1. – 4. klasse og SFO bli haldne frå kvarandre så langt det er praktisk mogeleg, går det fram av informassjonssida til Hornindal skule.

Foreldre til barn i barnehage og elevar i 1.-4. klasse vert bedne om å halde borna/elevane heime dersom dei har høve til det.

Foreldre som har ansvar for kritiske funksjonar i samfunnet og som etter desse tiltaka har behov for tilsyn av sin/sine elevar, vert bedne om å ta kontakt med rektor på sin skule. For desse vil det bli lagt til rette for tilsyn anten på eigen skule eller i ei eiga tilsynsordning.

Volda kulturskule er inntil vidare stengd.