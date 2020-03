Ingen visefestival i mars

Nyhende

– Av omsyn til situasjonen vi er i generelt i forhold til koronasmitte, og at vi no har fått smitte i Stryn, har kommunelegen i samråd med oss bestemt at Stryn Visefestival diverre må avlysast. Det skriv bookingansvarleg og styreleiar Torstein Tvinnereim i ei pressemelding.

– Vi beklagar dette så mykje. Vi hadde sett fram til ein super visefestival i Stryn, men slik det er i dag er dette det einaste rette å gjere. Vi satsar på å kome knallsterkt tilbake neste år, og satsar på å ha like gode namn på plakaten då, som den fantastiske artistrekkja vi har i år, seier Tvinnereim.

Artistar som til dømes Göran Fristorp, Lars Bremnes, Maria Haukås Mittet, Jack Stillwater, og Tre små kinesere stod på plakaten til årets visefestival.