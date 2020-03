Opprettar ekstra legesenter i Stryn kulturhus

Nyhende

Leiinga i Stryn kommune har vedteke at eit lokale i Stryn kulturhus skal fungere som legesenter nummer to i Stryn. Kulturhuset er elles stengt for all aktivitet.

Dette for undersøking av potensielle smittetilfelle i samband med koronaepidemien.

- Vi vil ikkje ha dei som treng ordinære legetenester inn i eit miljø med smitte, det kan vere folk som er spesielt utsett, sa kommunedirektør Rune Hovde då han orienterte formannskapet torsdag.

Folk må framleis ringe først og samtale med lege, og ikkje berre møte opp, understekar kommunedirektøren.