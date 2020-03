Forsterka tiltak i Volda kommune

Nyhende

Koronaviruset spreier seg i folket i landet, og ein har no kome til det stadiet der ein ikkje lenger har kontroll på smittekjeldene. Volda kommune varsla torsdag ettermiddag om forsterka tiltak. No har Helsedirektoratet kome med drastiske tiltak som gjeld frå kl 18.00 torsdag og fram til 26. mars kl 18.00, skriv kommunen i ei pressemelding torsdag ettermiddag.

Og vidare: "Situasjonen må takast på alvor i befolkninga for å halde nede spreiinga av viruset. For å lykkast er det nødvendig med samtidige tiltak over ein intens periode der ein reduserer kontakt mellom folk, samt at den enkelte er svært bevisst på kva ein kan gjere for å skjerme seg mot viruset. Den enkelte må følgje råda frå nasjonale og lokale helsemyndigheiter og ta dette svært alvorleg.

Sjølv om viruset normalt berre er farleg for utsette grupper i folket, så er det sværtviktig at vi gjer det vi kan for å ivareta desse og den allmenne folkehelsa. Dersom ein ikkje har situasjonen under kontroll, så kan belastninga på helsevesenet verte kritisk. Volda kommune sine tiltak som elles ikkje er omfatta av Helsedirektoratet sine forsterka tiltak gjeld inntil vidare ."

Dette betyr mellom anna: Stenging av barnehagar, barneskular og ungdomsskular.

Men kommunen pliktar å ha eit tilbod til born av kritisk personell.

- Volda kommune set i verk stenging av barnehagane, grunnskulane og SFO frå og med fredag 13. mars. Barnehagen / skulen skal gje tilbod om tilsyn for barn / elevar der begge foreldra har samfunnskritiske oppgåver i ein av desse kategoriane: Helsepersonell i aktiv teneste, farmasøytisk personale, politi, avgjerande funksjonar knytt til levering av energi / vassforsyning. Funksjonar som er i beredskap som brann og redning og media, skriv kommunen i pressemeldinga.

- Andre funksjonar kan bli vurderte individuelt. Målet no er å halde folk frå kvarandre, så det vil bli lagt ein streng praksis til grunn i vurderingane. Begge foreldra må vere i ein av desse kategoriane for at kommunen tek ansvar for tilsyn av barnet / eleven, skriv Volda kommune.

Helsedirektoratet har lagt ned forbod mot, eller stenger kulturarrangement og idrettsarrangement, treningssenter og innfører strenge restriksjonar for serveringsstader og verkesemder der det er nærkontakt mellom folk, slik som frisørar og kroppspleie.

Saka stod først på trykk i Møre-Nytt