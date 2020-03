Nyhende

Tal på personar i Stryn kommune som har fått påvist koronavirus er uendra frå 11. mars. Det er framleis seks personar som har fått påvist koronavirus.

- Alle har det bra no, med milde eller ingen symptom og er i heimekarantene. Ein har god kontroll og oversikt over dei som har hatt behov for å bli testa, seier smittevernlege Marius Solbakken.