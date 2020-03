Nyhende

Dette gjeld frå og med fredag 13. mars til og med torsdag 26. mars. Perioden kan forlengast ved behov, melder Politiet i Nordfjord.

Tenester som blir berørt

Tenestar som vert berørt av tiltaket er pass, nødpass, levering av anmelding, hittegods, avtalar som omhandlar opphald og utlendingstenesten, våpen, Namnsmannen og Forliksrådet.

– Vi ber om forståing for at politiet sin prioritet no er å sikre ein god beredskap i heile landet, og samstundes ta hand om smittevernomsyn, skriv politiet.