Sandane og åtte andre flyplassar vert stengde

Nyhende

– Stenging er eit første tiltak for å sikre at det er tilgjengelege ressursar for å drifte eit nettverk av flyplassar. Avinor vurderer fortløpande ytterlegare tiltak, inkludert tiltak ved Oslo lufthavn, seier konsernsjef Dag Falk-Petersen i ei pressemelding. Stenginga vert gjort for kunne forflytte personell, men og utstyr til andre lufthamner. Beredskap for ambulansefly vil bli ivareteke.

Ørsta/Volda lufthamn vert ikkje stengt, og vert sett opp som alternativ til Sandane. For Førde vert Florø sett opp som alternativ. Også desse flyplassane vert stengde: Vardø, Berlevåg, Sørkjosen, Stokmarknes, Svolvær, Mo i Rana og Mosjøen.