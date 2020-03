Nyhende

Den kollektive jobben for å hindre spreiing av koronaviruset har sett Norge i ein unntakstilstand vi ikkje har vore i nærleiken av å ha i fredstid. Tiltaka samla sett er massive og grip kraftig inn i kvardagen for svært mange. Hovudårsaka til dei tiltaka som no vert sette i verk, er at landet ikkje vil ha verken bygningsmessig eller menneskeleg kapasitet dersom svært mange skulle bli så sjuke samtidig at ein har behov for helsehjelp. For å hindre ein slik situasjon, vert det sett i verk svært omfattande og dramatiske tiltak.